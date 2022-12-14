← Дмитрий Махонин: старую свалку в черте Кунгура ликвидируют в следующем году
Футбол на льду и хоккей в валенках. В Перми пройдет фестиваль зимних видов спорта →
В Перми неизвестный взломал дворницкую и похитил инвентарь
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги
← Дмитрий Махонин: старую свалку в черте Кунгура ликвидируют в следующем году
Футбол на льду и хоккей в валенках. В Перми пройдет фестиваль зимних видов спорта →
|
14.12.2022 в 17:00
14.12.2022 в 14:40
30.11.2022 в 14:44
30.11.2022 в 13:38
30.11.2022 в 09:34
07.12.2022 в 16:20
06.12.2022 в 11:25
18.11.2022 в 14:20
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.12.2022
Пермяки смогут купить живую новогоднюю ель в лесничествах
На участках улиц Петропавловской и Сибирской возвращают платную парковку
Белые с красными шашечками. На линии выйдут такси с новым дизайном
В школах Перми начинают устанавливать ёлки
Молодых и социальных предпринимателей поддержат грантами
Футбол на льду и хоккей в валенках. В Перми пройдет фестиваль зимних видов спорта
В Перми неизвестный взломал дворницкую и похитил инвентарь
Дмитрий Махонин: старую свалку в черте Кунгура ликвидируют в следующем году
Уборка снега: пермяки делятся маленькими хитростями
Огни на главной елке Перми зажгут 16 декабря
В Перми заработали новогодние ярмарки
Губернатор раскритиковал уборку снега в краевой столице
В Перми продолжается борьба со снегом
В Перми определили лучшие спортивные клубы
Цифровая резиденция: прикамский Дед Мороз живет в ногу со временем
В рамках национального проекта в Прикамье ремонтируют Дома культуры
В Перми спецтехника не смогла подъехать к месту пожара, тянули рукава через трамвайные рельсы
В школах края проходят парламентские уроки
Губернатор проинспектировал ход строительства и реконструкции объектов среднего профессионального образования
В Перми загорелась машина реанимации
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.12.2022
В Перми проверят качество уборки крыш и придомовых территорий от снега
Успей загадать желание. На Землю обрушился предновогодний звёздный дождь
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дмитрий Махонин: старую свалку в черте Кунгура ликвидируют в следующем году
Уборка снега: пермяки делятся маленькими хитростями
В Перми заработали новогодние ярмарки
Губернатор раскритиковал уборку снега в краевой столице
В Перми продолжается борьба со снегом
В Перми определили лучшие спортивные клубы
Цифровая резиденция: прикамский Дед Мороз живет в ногу со временем
В рамках национального проекта в Прикамье ремонтируют Дома культуры
В Перми спецтехника не смогла подъехать к месту пожара, тянули рукава через трамвайные рельсы
В школах края проходят парламентские уроки
Добавить комментарий: