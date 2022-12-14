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Дмитрий Махонин: старую свалку в черте Кунгура ликвидируют в следующем году
"Уже получена федеральная поддержка в размере 240 млн рублей и дополнительно заложены в краевом бюджете 80 млн рублей для того, чтобы в следующем году провести рекультивацию этой территории и заняться ее благоустройством. Задача за пару лет не просто рекультивировать, но еще и благоустроить земельный участок, где находится свалка", - сказал Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, таким же образом, краевые власти рассчитывают решить проблему со старыми свалками в Березниках, Соликамске и Чайковском.
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