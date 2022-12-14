Цифровая резиденция: прикамский Дед Мороз живет в ногу со временем

Резиденции Деда Мороза в Прикамье добавили технологичности. Еще недавно, казалось бы, писал письма Деду Морозу, сегодня Кирилл Гришкин сам творит чудеса. Правда, все больше цифровые. В Пермский дом народного творчества, деревню Морозовка - место обитания главного Прикамского новогоднего волшебника - устанавливают телевидение и видеонаблюдение от «Ростелекома».Кирилл Гришкин, инсталятор компании «Ростелеком»: "Сегодня нашему дедушке мы поставили телевидение и видеонаблюдение. Для того чтобы дедушка всегда у нас был в безопасности, для того чтобы он всегда мог смотреть, что происходит у него в резиденции, что все подарки у него в порядке".Безопасность - это важно, но Деду Морозу в 21-м веке интересно много всего, например, интерактивное телевидение «Wink» от «Ростелекома». Функция мультискрин позволяет подключить к одному аккаунту до пяти устройств и радоваться качеству изображения где угодно. А ещё там есть старые добрые фильмы, которые снятые про него.Еще один электронный помощник новогоднему волшебнику – VK капсула с голосовым помощником Маруся, подключается быстро, работает шустро. Совсем как в сказке, ей главное сказать, что от нее требуется.Иван Лебедев, Дед Мороз Пермского края: "21-й век, я дедушка прогрессивный, хотя и соблюдая традиции, пренебрегать помощью современных технологий глупо. Вот телевидение у меня теперь есть, которое позволит мне сказки детские, да мультики смотреть постоянно, да детишкам показывать".И показать есть что. Телевидение «Wink» от Ростелекома — это 300 каналов и 60 тысяч единиц контента: фильмов, мультиков и не только. А супер акция «Wink 5 в 1» позволяет экономить еще и на подписке.В Пермском доме народного творчества новогодние чудеса будут гостить до 7 января. Один Дед Мороз, конечно, не справится, нужны помощники, которые всегда рядом. С интерактивным телевидением точно не заскучаешь.