← В рамках национального проекта в Прикамье ремонтируют Дома культуры
Цифровая резиденция: прикамский Дед Мороз живет в ногу со временем
Кирилл Гришкин, инсталятор компании «Ростелеком»: "Сегодня нашему дедушке мы поставили телевидение и видеонаблюдение. Для того чтобы дедушка всегда у нас был в безопасности, для того чтобы он всегда мог смотреть, что происходит у него в резиденции, что все подарки у него в порядке".
Безопасность - это важно, но Деду Морозу в 21-м веке интересно много всего, например, интерактивное телевидение «Wink» от «Ростелекома». Функция мультискрин позволяет подключить к одному аккаунту до пяти устройств и радоваться качеству изображения где угодно. А ещё там есть старые добрые фильмы, которые снятые про него.Еще один электронный помощник новогоднему волшебнику – VK капсула с голосовым помощником Маруся, подключается быстро, работает шустро. Совсем как в сказке, ей главное сказать, что от нее требуется.
Иван Лебедев, Дед Мороз Пермского края: "21-й век, я дедушка прогрессивный, хотя и соблюдая традиции, пренебрегать помощью современных технологий глупо. Вот телевидение у меня теперь есть, которое позволит мне сказки детские, да мультики смотреть постоянно, да детишкам показывать".
И показать есть что. Телевидение «Wink» от Ростелекома — это 300 каналов и 60 тысяч единиц контента: фильмов, мультиков и не только. А супер акция «Wink 5 в 1» позволяет экономить еще и на подписке.
В Пермском доме народного творчества новогодние чудеса будут гостить до 7 января. Один Дед Мороз, конечно, не справится, нужны помощники, которые всегда рядом. С интерактивным телевидением точно не заскучаешь.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В рамках национального проекта в Прикамье ремонтируют Дома культуры
В Перми спецтехника не смогла подъехать к месту пожара, тянули рукава через трамвайные рельсы
В школах края проходят парламентские уроки
Губернатор проинспектировал ход строительства и реконструкции объектов среднего профессионального образования
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.12.2022
На пермской башне включили праздничную подсветку
Глава Перми встретился с участниками и ветеранами боевых действий
В село Григорьевское пришел газ
Наш ответ снегопадам - езда на собачьей упряжке
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.12.2022
Добавить комментарий: