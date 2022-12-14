В рамках национального проекта в Прикамье ремонтируют Дома культуры

В рамках нацпроекта "Культура" в Пермском крае после серьезного обновления открываются Дома культуры.Клуба в Усть-Кишерти не было с 1990 года, тогда здание сгорело. А в кинотеатре было старое оборудование, помещение обветшало, когда был последний показ, никто уже и не вспомнит. Вот и решили его переоборудовать.В комнате, где раньше располагались кинопроекторы, после капитального ремонта дом культуры будет использовать как гримёрки для артистов.Без большого экрана село также не останется. В ДК благодаря краевому Министерству культуры разместили и социальный кинозал. Кстати, это самый первый показ. На экране биографическая картина о поэте и журналисте Николае Кинёве, который жил и работал в Усть-Кишерти.Виктор Медведев, директор Усть-Кишертского дома культуры: "Все мероприятия, я думаю, в основном для населения мы будем проводить здесь. Это и новогодние вечера, ёлки для детей".Дом культуры отремонтировали за счёт средств нацпроекта «Культура». В этом году также преобразили ДК в селе Верхнее Калино и посёлке Марковский. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, задача краевого правительства - создать комфортные условия для жизни людей во всём регионе, вне зависимости от удалённости от краевого центра.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Развитие инфраструктуры в территориях напрямую влияет на качество жизни населения. Запрос на модернизированные учреждения культуры и организацию досуга сегодня действительно высок, поэтому важно приводить в порядок ДК и строить новые здания, отвечающие всем современным требованиям».А ещё Усть-Кишерть в этом году признана Центром культуры Прикамья. За счёт краевого финансирования в деревне Мазуевка в местном клубе открыли «Мастерскую народных ремёсел». Нашли и отреставрировали старинные ткацкие станки, прялки.Наталья Крохалева, заведующая Мазуевским сельским клубом: "У нас очень красивый сделан дизайн, всё новое, комфортное. Девочки-мастерицы показывают мастер-классы по старинным ремёслам".Что касается дома культуры в Усть-Кишерти, работы здесь ещё не закончены. Уже весной приступят к ремонту фасада.