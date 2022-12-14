В Перми определили лучшие спортивные клубы

Лучший спортклуб - сельский и городской - выбирали накануне на спортивном фестивале в Перми.В предвкушении финальных испытаний, у команды школьного спортклуба Осы - настроение «макарена».Матвей Рыжов, представитель ШСК «Оса»: "В школьном спортивном клубе мы занимаемся волейболом, баскетболом, настольный теннис и другие виды спорта".То же о себе могут сказать 24 команды финалистов краевого фестиваля, который проходит в рамках проекта «Школьный спортивный клуб».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас очень важно развивать детский спорт, и мы продолжим дальше ремонтировать школьные спортивные залы, будем строить стадионы, другие спортивные объекты".За звание лучшего городского и сельского спортклуба соревнуются по 12 команд. Паркет спорткомплекса Сухарева разбит на сектора для прыжков в длину и скакалки, отжимания.В программу фестиваля этого года включены дисциплины, доступные абсолютно для любого школьника. Ну, а лазертаг и полосу препятствия в надувном лабиринте оставили для того, чтобы ребята просто получили удовольствие.Лазертаг - военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия. Автоматы - мальчикам, пистолеты - девочкам.Фестиваль проходит в три этапа. На первом муниципальном участие приняли 1500 школьников. Победители и призёры второго межмуниципального получают поощрения - инвентарь и оборудование. Получается, что добиваясь спортивных успехов, ребята помогают школе.Анна Романченко, тренер ШСК «Тёплая гора» (Горнозаводский ГО): "Нам дали сертификат, сегодня мы пойдём его обналичивать - получать спортинвентарь. Нам всё пригодится".Когда успех команды зависит от каждого - и поддержка лучше, и личная ответственность выше.Вступить в спортивный клуб может любой школьник, все занятия бесплатные. В Пермском крае проект стартовал ещё в 2018 году. То есть на два года раньше, чем вышел приказ Министерства просвещения об обязательной регистрации.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы, в отличие от других регионов, были, наверно, в большей степени готовы. Все меры поддержки по стимулированию интереса детей, стимулированию интереса администрации школ, они уже были к этому моменту созданы. Мне кажется, это один из самых интересных и эффективных проектов Министерства спорта Пермского края".Только в этом году финансирование проекта «Школьный спортивный клуб» из краевого бюджета составила 4 млн рублей.По итогам соревнований первое место в номинации «Лучший сельский спортивный клуб» заняла команда «Атака» из Пермского муниципального округа, в номинации «Лучший городской спортивный клуб» – команда «Гармония» из ЗАТО Звездный.