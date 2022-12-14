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В Перми спецтехника не смогла подъехать к месту пожара, тянули рукава через трамвайные рельсы
Подъехать непосредственно к дому у спецмашин не получилось, поэтому рукава тянули прямо через трамвайные рельсы, из-за чего трамваи встали.
Пресс-служба МЧС сообщает, что для тушения привлекались силы и средства в количестве 18 человек личного состава и 4 единиц техники. Пожарные газодымозащитной службы спасли 3 человек. Площадь возгорания составила 72 кв. м, дом и надворные постройки тушили в течение получаса. Погибших и пострадавших нет.
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