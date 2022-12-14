В школах края проходят парламентские уроки

В школах Пермского края проходят парламентские уроки - сразу и на региональном, и на муниципальном уровнях. Цель их — развитие политической культуры школьников.Сегодня в роли преподавателя — краевой парламентарий Александр Буторин. За плечами больше двадцати лет депутатского стажа. Кому как не ему рассказывать, как устроена законодательная ветвь власти.Обычным уроком это назвать никак не получается. Дружеская и непринужденная атмосфера — с самого начала. Небольшая лекция от депутата Буторина, затем ребятам рассказали о своей работе представители молодежных парламентов Перми и Пермского края. Вторая половина урока — игра.Первая предвыборная кампания в жизни 11-классников, конечно, не настоящая. Но это наиболее эффективный способ погрузиться в процесс, познать его и прочувствовать. Парламентские уроки в Пермском крае проходят и на региональном, и на муниципальном уровнях. Цель их — развитие политической культуры.Александр Буторин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Уровень политической культуры, конечно же, растет. Но, считаю, что еще надо очень много поработать. Потому что мне бы хотелось, чтобы уровень политической культуры был выше. Чтобы школьники больше разбирались в этой политической плоскости".Свой парламентский урок Александр Буторин провел сегодня в 33-й гимназии. Директор Нина Мельчакова после занятия с удовольствием демонстрирует начало работ по строительству нового учебного корпуса. Его здесь все очень ждут.