Губернатор проинспектировал ход строительства и реконструкции объектов среднего профессионального образования

В ходе реконструкции политехнического колледжа имени Славянова на сегодняшний день полностью закрыт контур здания, на 80 процентов сделаны внутренние коммуникации, на 70 - черновая отделка, скоро запустят тепло.Сергей Фарберов, подрядчик: "И полным ходом в течение всей зимы будем заниматься внутренней отделкой и завершать сети, чтобы нам к весне выйти и закончить".Здание является объектом культурного наследия, и столь масштабных работ здесь не было ни разу. В следующем учебном году здесь уже должны начаться занятия, доложили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, который приехал на объект, чтобы проинспектировать ход работ. Учиться здесь будет тысяча ребят, точно так же, как и в новом корпусе авиационного техникума имени Швецова, который строится с ноля на улице Горького. Более того, параллельно идёт, и уже на финишной прямой - возведение студенческого общежития. Александр Гильдерман, подрядчик: "Закончены все строительные работы по общежитию, ведётся уже чистовая отделка, готовность примерно 85-90 процентов".В новом учебном корпусе будут мастерские, классы, лаборатории, чтобы готовить ребят, которые в будущем решили посвятить себя авиационной отрасли, в частности, двигателестроению.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В Пермском крае реализуется несколько проектов по реконструкции средних специальных образовательных учреждений, сейчас в различной степени готовности семь общежитий, чего не было никогда, плюс к этому строятся корпуса учебных заведений".Глава региона не раз подчёркивал важность этого направления - создания комфортных условий для ребят, обучающихся в техникумах и колледжах, чтобы нынешняя молодёжь связывала своё профессиональное будущее именно с Пермским краем.На данный момент в сфере образования реализуется 23 проекта, приуроченных к трёхсотлетию столицы Прикамья. И техникум, и колледж среди этих проектов.