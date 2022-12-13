«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.12.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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30.11.2022 в 14:44
30.11.2022 в 13:38
30.11.2022 в 09:34
18.11.2022 в 12:30
27.09.2022 в 09:44
07.12.2022 в 16:20
06.12.2022 в 11:25
18.11.2022 в 14:20
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.12.2022
В Перми проверят качество уборки крыш и придомовых территорий от снега
Успей загадать желание. На Землю обрушился предновогодний звёздный дождь
В Прикамье не хватает рабочих и строителей
Житель Краснокамска похитил из сетевого магазина коробку шоколада
В ГИБДД сообщили подробности ДТП с рейсовым автобусом в Кизеле
МЧС: в Прикамье сохраняются опасные погодные явления
Стартовала продажа билетов на мероприятия спецпроекта «Дягилев+»
В "Губернии" откроется цифровая резиденция Деда Мороза
На пермской башне включили праздничную подсветку
В Чусовом проходит третий этап Кубка России по лыжным гонкам
«Новогор» запускает новогоднюю акцию для своих абонентов
В Перми пройдет большой книжный фестиваль
Глава Перми встретился с участниками и ветеранами боевых действий
В село Григорьевское пришел газ
Наш ответ снегопадам - езда на собачьей упряжке
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.12.2022
Из Прикамья в Беларусь и Казахстан отправлено почти 8 тысяч рождественских деревьев
На смену снегопадам могут прийти ледяные дожди
В Кунгуре перед судом предстанет организатор наркобизнеса
В Прикамье предпринимателя подозревают в осуществлении контрабанды леса за рубеж
Дорогу к деревне не чистили ни разу. В Прикамье застряли школьные автобусы с детьми
В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
Смертельное ДТП произошло на трассе Соликамск-Пермь
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На пермской башне включили праздничную подсветку
Глава Перми встретился с участниками и ветеранами боевых действий
В село Григорьевское пришел газ
Наш ответ снегопадам - езда на собачьей упряжке
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.12.2022
Из Прикамья в Беларусь и Казахстан отправлено почти 8 тысяч рождественских деревьев
На смену снегопадам могут прийти ледяные дожди
В Кунгуре перед судом предстанет организатор наркобизнеса
В Прикамье предпринимателя подозревают в осуществлении контрабанды леса за рубеж
Дорогу к деревне не чистили ни разу. В Прикамье застряли школьные автобусы с детьми
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