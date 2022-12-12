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На смену снегопадам могут прийти ледяные дожди
Завтра в течение дня край попадает под влияние теплого сектора циклона, в результате чего возможны ледяные дожди. "Осадки, выпадающие на землю, не успевают замерзнуть и превратиться в снежинку. Мы видим их в виде капель, которые тут же замерзают. Благодаря тому, что выпал сильный снег, мы не получим сильнейшую гололедицу или сильный гололед. Замерзающие осадки завтра будут не так страшны, но слабые гололедные явления наблюдаться будут - под их тяжестью могут наблюдаться обрывы проводов или обломы деревьев", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.
Самой холодной будет ночь на среду - температура воздуха по краю опустится ниже отметки -20 градусов, в Перми около -15 ночью, днем по краю -7...-12, в Перми около -8. Остальная неделя будет умеренно теплой. Очередная волна осадков возможна к выходным, однако этот прогноз требует уточнения в середине недели.
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