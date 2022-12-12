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В Кунгуре перед судом предстанет организатор наркобизнеса
В ходе следствия установлено, что противоправная деятельность осуществлялась в период с октября 2021 по май 2022 года. Пермяк привлек для участия в составе организованной группы двоих жителей Кунгура возрастом 19 и 23 лет. Молодые люди осуществляли расфасовку наркотиков и с целью дальнейшего их распространения оборудовали закладки на территории города и муниципального округа. На счету организованной группы 62 эпизода преступной деятельности. В качестве торговой площадки для сбыта запрещенных веществ злоумышленники использовали интернет-магазин, который также был создан организатором группы.
"В ходе документирования преступной деятельности участников организованной группы, проведения досмотров и обысков полицейские изъяли 270 полимерных свертков с наркотическими средствами – производное N-метилэфедрон в крупном размере и мефедрон в значительном размере. Также в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Кунгура и Кунгурского округа оперативники и следователи установили местонахождение 61 тайника-закладки, в которых было укрыто наркотическое средство – производное N-метилэфедрон, в крупном размере общей массой более 40 граммов. Запрещенное вещество изъято из незаконного оборота", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Кроме того, следствием установлено, что с целью легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности, пермяк приобрел в собственность бизнес по продаже одежды, чтобы впоследствии получать законный доход от реализации товаров. Таким образом обвиняемый получил материальную выгоду в сумме более 300 тысяч рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела в отношении организатора группы направлены в суд. Его сообщники также ожидают приговора.
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