Из Прикамья в Беларусь и Казахстан отправлено почти 8 тысяч рождественских деревьев
"Всего в 2022 году из Пермкого края вывезено 110,6 тыс. шт. рождественских деревьев (ель, сосна) в Республики Туркменистан, Казахстан, Беларусь и другие регионы РФ (Тульская, Тюменская, Оренбургская, Ленинградская, Московская, Ростовская и Самарская области, Республика Башкортостан, Краснодарский и Ставропольские края)", - рассказали в пресс-службе Управлениея Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
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