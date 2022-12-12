В Прикамье предпринимателя подозревают в осуществлении контрабанды леса за рубеж

Сотрудники полиции совместно с краевым УФСБ и Пермской таможней при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего незаконное декларирование и перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов – лесоматериалов в крупном размере в Республику Азербайджан.В 2021 году мужчина 1978 года рождения заключил внешнеэкономический контракт, подписал декларацию о сделке с древесиной, однако фактически по указанной декларации лесоматериал не получал, приняв меры по приобретению необходимой древесины сомнительного происхождения у иных лиц. При этом, в таможню была подана электронная декларация, содержащая заведомо недостоверные сведения о производителе товаров и о фиктивной декларации по сделке с древесиной.
Всего было вывезено более 117 кубометров пиломатериалов хвойных пород. Причинённый ущерб составил около 1 миллиона рублей. Злоумышленник был допрошен в качестве подозреваемого, расследование продолжается.
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