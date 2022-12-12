Дорогу к деревне не чистили ни разу. В Прикамье застряли школьные автобусы с детьми

Жители д. Кеты в Пермском округе пожаловались, что сегодня утром на выезде из деревни застряли сразу два школьных автобуса с детьми, в каждом было около 30 учеников с 1 по 9 классы. После того как с большим трудом удалось выбраться из снежных заносов, до школы автобусам пришлось добираться в объезд по шоссе Космонавтов. По словам жителей, дорогу к деревне в этом году не чистили еще ни разу.