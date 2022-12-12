← В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
В Прикамье предпринимателя подозревают в осуществлении контрабанды леса за рубеж →
Дорогу к деревне не чистили ни разу. В Прикамье застряли школьные автобусы с детьми
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← В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
В Прикамье предпринимателя подозревают в осуществлении контрабанды леса за рубеж →
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30.11.2022 в 14:44
30.11.2022 в 13:38
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06.10.2022 в 09:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.12.2022
Из Прикамья в Беларусь и Казахстан отправлено почти 8 тысяч рождественских деревьев
На смену снегопадам могут прийти ледяные дожди
В Кунгуре перед судом предстанет организатор наркобизнеса
В Прикамье предпринимателя подозревают в осуществлении контрабанды леса за рубеж
Дорогу к деревне не чистили ни разу. В Прикамье застряли школьные автобусы с детьми
В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
Смертельное ДТП произошло на трассе Соликамск-Пермь
На этой неделе в Перми открываются предновогодние ярмарки
Из-за сильного снегопада в Перми возникли проблемы в работе общественного транспорта
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В городских лесах Перми открывается лыжный сезон
Смертельное ДТП произошло на трассе Соликамск-Пермь
На этой неделе в Перми открываются предновогодние ярмарки
Из-за сильного снегопада в Перми возникли проблемы в работе общественного транспорта
Дачная амнистия: пермяки оформляют права на жилые дома и участки в упрощённом порядке
За выходные с улиц Перми было вывезено более 20 тысяч кубометров снега
«Прикамье - 2022»: в ПГИК стартовал международный конкурс исполнителей на народных инструментах
Сегодня на пермской телебашне включат праздничную подсветку
На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2022
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