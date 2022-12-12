Дачная амнистия: пермяки оформляют права на жилые дома и участки в упрощённом порядке

В городском департаменте земельных отношений подвели итоги года по реализации закона о «дачной амнистии 2.0». С момента вступления в силу закона о «дачной амнистии 2.0», то есть с 1 июля 2022 года, в ведомство поступило 95 заявлений от пермяков, желающих оформить права на свои жилые дома и земельные участки в упрощённом порядке. У большинства заявителей не было никаких правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, а дома – построены ещё в советское время.Благодаря «дачной амнистии 2.0» у этой категории землепользователей появилась возможность стать полноправными собственниками жилых домов и земельных участков. Пермяки, подавшие заявления первыми, уже получили документы, подтверждающие право собственности на свои объекты недвижимости, сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми.В этом году специалистами Управления Росреестра по Пермскому краю был проведён мониторинг по выявлению объектов, потенциально подпадающих под действие данного закона. В результате, на территории Перми выявлено более 1000 индивидуальных жилых домов, владельцы которых могут оформить право собственности на дом и землю под ним в упрощённом порядке.«Дачная амнистия 2.0» стартовала на территории России 1 июля 2022 года. Новый закон позволяет оформить права на жилые дома и земельные участки под ними в собственность бесплатно. Важное условие: необходимо, чтобы жилой дом был построен до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, и располагался в границах населённого пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.