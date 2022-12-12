← За выходные с улиц Перми было вывезено более 20 тысяч кубометров снега
Из-за сильного снегопада в Перми возникли проблемы в работе общественного транспорта →
Дачная амнистия: пермяки оформляют права на жилые дома и участки в упрощённом порядке
Благодаря «дачной амнистии 2.0» у этой категории землепользователей появилась возможность стать полноправными собственниками жилых домов и земельных участков. Пермяки, подавшие заявления первыми, уже получили документы, подтверждающие право собственности на свои объекты недвижимости, сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми.
В этом году специалистами Управления Росреестра по Пермскому краю был проведён мониторинг по выявлению объектов, потенциально подпадающих под действие данного закона. В результате, на территории Перми выявлено более 1000 индивидуальных жилых домов, владельцы которых могут оформить право собственности на дом и землю под ним в упрощённом порядке.
«Дачная амнистия 2.0» стартовала на территории России 1 июля 2022 года. Новый закон позволяет оформить права на жилые дома и земельные участки под ними в собственность бесплатно. Важное условие: необходимо, чтобы жилой дом был построен до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, и располагался в границах населённого пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За выходные с улиц Перми было вывезено более 20 тысяч кубометров снега
«Прикамье - 2022»: в ПГИК стартовал международный конкурс исполнителей на народных инструментах
Сегодня на пермской телебашне включат праздничную подсветку
На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2022
В Перми на маршрутах №18 и №73 появятся дополнительные автобусы
В Новый год - без долгов!
Жителей Прикамья приглашают проверить свои финансовые знания
В Пермском аграрно-технологическом университете состоялся новогодний Мариинский бал
Губернатор проведет прямой эфир на ГТРК "Пермь"
Добавить комментарий: