Из-за сильного снегопада в Перми возникли проблемы в работе общественного транспорта

В Пермском крае за последние три дня по самым приблизительным подсчетам выпало уже более 60% месячной нормы осадков. Местами высота покрова составляет полметра. Синоптики говорят, что такого снегопада не было 8 лет.В Перми с утра возникли проблемы в работе общественного транспорта. В частности, на рельсах застрял трамвай №11. Всё произошло в центре города, на перекрестке ул. Сибирской и Революции. Еще более сложная ситуация на ул. Соликамской. Там развернуло поперек автобус 77 маршрута.На ул. Балмошной из-за наледи и неубранного снега автобусы массово не смогли подняться в гору. Пассажиры были вынуждены идти пешком, протаптывая себе тропы. Движение оказалось остановлено примерно на час.