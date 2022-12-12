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Из-за сильного снегопада в Перми возникли проблемы в работе общественного транспорта
В Перми с утра возникли проблемы в работе общественного транспорта. В частности, на рельсах застрял трамвай №11. Всё произошло в центре города, на перекрестке ул. Сибирской и Революции. Еще более сложная ситуация на ул. Соликамской. Там развернуло поперек автобус 77 маршрута.
На ул. Балмошной из-за наледи и неубранного снега автобусы массово не смогли подняться в гору. Пассажиры были вынуждены идти пешком, протаптывая себе тропы. Движение оказалось остановлено примерно на час.
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