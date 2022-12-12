За выходные с улиц Перми было вывезено более 20 тысяч кубометров снега

По данным городского департамента дорог и благоустройства, за прошедшие выходные в Перми было использовано 2488 тонн противогололёдных материалов, с улиц Перми вывезено более 20 тысяч кубометров снега. На улицах города было задействовано до 290 единиц техники днём и до 327 – ночью, а также более 300 рабочих. Ночью подрядные организации осуществляли вывоз снега с парковочных карманов.Административно-техническая инспекция Перми каждое утро проводит проверки качества уборки улиц. Сегодня утром инспекторы проверили 182 объекта улично-дорожной сети, выявлены нарушения на 99 объектах. Основные нарушения касаются несвоевременного прометания проезжей части, тротуаров и недостаточной расчистки пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Наибольшее количество нарушений зафиксировано на территории Ленинского, Мотовилихинского и Кировского районов. Вся информация оперативно передавалась подрядчикам для устранения замечаний.Напомним, за выходные в Перми выпало более 27 мм осадков, что соответствует 60% месячной нормы декабря. Следующий снегопад ожидается в четверг и пятницу, он будет не таким интенсивным.