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За выходные с улиц Перми было вывезено более 20 тысяч кубометров снега
Административно-техническая инспекция Перми каждое утро проводит проверки качества уборки улиц. Сегодня утром инспекторы проверили 182 объекта улично-дорожной сети, выявлены нарушения на 99 объектах. Основные нарушения касаются несвоевременного прометания проезжей части, тротуаров и недостаточной расчистки пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Наибольшее количество нарушений зафиксировано на территории Ленинского, Мотовилихинского и Кировского районов. Вся информация оперативно передавалась подрядчикам для устранения замечаний.
Напомним, за выходные в Перми выпало более 27 мм осадков, что соответствует 60% месячной нормы декабря. Следующий снегопад ожидается в четверг и пятницу, он будет не таким интенсивным.
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