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«Прикамье - 2022»: в ПГИК стартовал международный конкурс исполнителей на народных инструментах
Для участников пройдут концерты, мастер-классы, курсы повышения квалификации. Торжественно открыли конкурс выступлением именитых членов жюри совместно с Оркестром русских народных инструментов Пермской краевой филармонии. Конкурс продлится 5 дней.
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