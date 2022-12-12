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Сегодня на пермской телебашне включат праздничную подсветку
Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, она является основным законом государства. Праздничную подсветку телебашен также включат в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Твери, Саратове и других городах.
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