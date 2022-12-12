← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2022
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На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации
Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2022
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