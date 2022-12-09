В Пермском аграрно-технологическом университете состоялся новогодний Мариинский бал

Торжественным полонезом открыли новогодний Мариинский бал студенты Пермского аграрно-технологического университета. Приглашённые — студенты средних и высших учебных заведений, а также школьники Перми, всего около 150 человек. Чтобы так попадать в такт, студенты готовились к событию основательно - занимались с преподавателем по 3-4 раза в неделю весь последний месяц. Заводят знакомство в котильоне и продолжают его во время светских бесед пары в актовом зале бывшей Мариинской гимназии. Построенное в популярном в середине 19 века неоготическом стиле здание хранит память танцевальных вечеров. По примеру царского двора новогодние балы тогда проводили в учебных заведениях по всей России. Бал- маскарад вуз проводит второй раз, вероятно, это станет доброй традицией.Алексей Андреев, и.о. ректора «Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова»: "Они задействованы во внеучебное время, и таким образом реализуют себя ещё как личности, не только как студент обучающийся, но и как студент, занимающийся творчеством. И для нас принципиально и важно, что это праздник - праздник для наших ребят".