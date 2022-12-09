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В Пермском аграрно-технологическом университете состоялся новогодний Мариинский бал →
Губернатор проведет прямой эфир на ГТРК "Пермь"
Трансляция будет идти в эфире телеканала "Россия 24", радиостанций "Радио России" и "Вести FM", на сайте vesti-perm.ru, в группе "Пермский край" во "ВКонтакте".
Задать свой вопрос главе региона можно будет по телефону студии (342) 210-60-00.
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