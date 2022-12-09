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Жителей Прикамья приглашают проверить свои финансовые знания
В этом году проверить свои финансовые знания можно не только самостоятельно, но и создать семейную команду. Впервые в этом году сдать зачет смогут также школьники младших классов. Это поможет им узнать, как формируется семейный бюджет, как разумно совершать покупки в магазине и многое другое.
Участникам предлагают пройти один из уровней сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансах, и продвинутый – для тех, кто уверенно пользуется разными финансовыми продуктами и услугами в повседневной жизни.
Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, семейного – не более часа. Количество попыток прохождения не ограничено. По результатам финансового тестирования каждому из его участников будут даны индивидуальные рекомендации, чтобы восполнить недостающие знания. За успешное прохождение зачета выдаются именные сертификаты, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
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