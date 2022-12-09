В Перми возложили цветы в честь Дня Героев Отечества

9 декабря в России ежегодно отмечается День Героев Отечества. В этот день в стране отдают дань уважения и чествуют ныне живущих Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. В Перми в честь Дня Героев Отечества состоялось возложение цветов к мемориалу «Солдат России» на бульваре им. Советской Армии.В возложении приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, замглавы администрации Перми Алексей Грибанов, депутат Законодательного собрания Пермского края, Герой Российской Федерации Сергей Яшкин, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, а также волонтёры и представители ветеранских, общественных и религиозных организаций. Собравшиеся почтили память погибших Героев минутой молчания и возложили цветы к монументу.Напомним, мемориал «Солдат России» был открыт в 2020 году. Он посвящён военнослужащим, погибшим во время боевых действий в разные годы истории нашей страны.