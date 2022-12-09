← "Право на зрение". Пермяки могут пройти бесплатное офтальмологическое обследование
В Пермском крае за сутки выявлено 253 случая COVID-19
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"Право на зрение". Пермяки могут пройти бесплатное офтальмологическое обследование
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2022
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