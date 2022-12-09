"Право на зрение". Пермяки могут пройти бесплатное офтальмологическое обследование

В Пермском крае для пожилых людей проводятся бесплатные лекции о здоровье глаз. Участникам таких встреч, как правило, рекомендуют впоследствии пройти медицинское обследование.Послушать лекцию о заболеваниях зрительной системы пришли ветераны со всех районов города.Фаина Ковкова, председатель комиссии Совета ветеранов Мотовилихинского района по медицинскому и социальному обслуживанию: "Мероприятие очень важное и очень серьезное, потому что зрение в пожилом возрасте у многих страдает, и сегодня как раз идёт речь о катаракте, это, пожалуй, самое страшное в старшем возрасте".Рассказали пожилым людям и про другие болезни, ведущие к слепоте, в том чисел глаукому, и о том, как их можно профилактировать и лечить. При этом в рамках благотворительной программы «Право на зрение» пройти обследование можно бесплатно.Наталья Ширинкина, врач-волонтёр благотворительного фонда «Право на зрение», врач высшей квалификационной категории: "Любой человек старше 50 лет может обратиться в благотворительный фонд «Право на зрение», позвонить по телефону 212-88-08, и мы проведём полное диагностические обследование в условиях клиники «Визион».Основная цель программы - помочь как можно большему числу жителей сделать первый шаг на пути к сохранению качества жизни через здоровье глаз. И своевременная диагностика зрения играет тут ключевую роль.Бесплатное обследование проводится на базе клинки «Визион», которая является партнером благотворительного фонда «Право на зрение». Здесь есть всё необходимое специализированное офтальмологическое оборудование.Фаина Ковкова восемь лет назад вернула себе остроту зрения после удаления катаракты, но всё равно не пропускает подобных просветительских мероприятий. Лекции, посвященные здоровью, проходят не только в Перми, но и по всему краю.Для ветеранов это не только повод узнать что-нибудь новое на медицинскую тематику, но и пообщаться за чашкой чая, а заодно поздравить Фаину Григорьевну с грядущим 90-летием!