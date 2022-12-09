← В Пермском крае за сутки выявлено 253 случая COVID-19
В Перми начинают зажигать огни на новогодних елках
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги
← В Пермском крае за сутки выявлено 253 случая COVID-19
|
30.11.2022 в 14:44
30.11.2022 в 13:38
30.11.2022 в 09:34
18.11.2022 в 12:30
27.09.2022 в 09:44
07.12.2022 в 16:20
06.12.2022 в 11:25
18.11.2022 в 14:20
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2022
В Перми на маршрутах №18 и №73 появятся дополнительные автобусы
В "Хохловке" пройдут новогодние мастер-классы
Жителей Прикамья приглашают проверить свои финансовые знания
В Пермском аграрно-технологическом университете состоялся новогодний Мариинский бал
Губернатор проведет прямой эфир на ГТРК "Пермь"
В Перми возложили цветы в честь Дня Героев Отечества
В Перми пройдет спартакиада среди сотрудников предприятий
В Перми начинают зажигать огни на новогодних елках
В Пермском крае за сутки выявлено 253 случая COVID-19
"Право на зрение". Пермяки могут пройти бесплатное офтальмологическое обследование
В ожидании сильного снегопада. Для глав районов Перми отменили выходные
В Перми подвели итоги больших национальных форумов
С 10 декабря еще три автобусных маршрута начнут работать без кондуктора
В Прикамье задержан курьер, работавший на телефонных мошенников
Кампус мирового уровня. Каким будет студенческий город в Камской долине?
"Коробка храбрости": Пермь присоединилась к благотворительной акции
Правильно ухаживать за больными научат в "Школе ухода"
Губернатор Пермского края провел личный прием граждан
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2022
В Перми построят студенческий кампус мирового уровня
В Перми наградили лучших читателей года
Возле Чусовского моста на два часа полностью перекроют движение
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае за сутки выявлено 253 случая COVID-19
"Право на зрение". Пермяки могут пройти бесплатное офтальмологическое обследование
В ожидании сильного снегопада. Для глав районов Перми отменили выходные
В Перми подвели итоги больших национальных форумов
С 10 декабря еще три автобусных маршрута начнут работать без кондуктора
В Прикамье задержан курьер, работавший на телефонных мошенников
Кампус мирового уровня. Каким будет студенческий город в Камской долине?
"Коробка храбрости": Пермь присоединилась к благотворительной акции
Правильно ухаживать за больными научат в "Школе ухода"
Губернатор Пермского края провел личный прием граждан
Добавить комментарий: