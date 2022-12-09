В ожидании сильного снегопада. Для глав районов Перми отменили выходные

По прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные в Перми ожидается резкое потепление. В субботу, 10 декабря, прогнозируется не только сильный снегопад, но и возможное образование снежного наката на дорогах, в воскресенье выпадение осадков усилится. В связи с наступлением сильных снегопадов глава Перми Алексей Дёмкин отменил выходные для глав районов."Ожидается, что 10-11 декабря выпадет до трети от месячной нормы осадков, поэтому для моего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов выходные отменяю. Работы будет много: координация подрядчиков на местах, контроль за их работой, проверка выхода техники и ручников", – сообщил Алексей Демкин.Для оперативного устранения последствий снегопада организовано круглосуточное дежурство на базе администраций районов. Для уборки проезжей части и тротуаров будет увеличено количество техники до 390 единиц, ручную уборку улиц будут проводить более 400 рабочих.