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В ожидании сильного снегопада. Для глав районов Перми отменили выходные
"Ожидается, что 10-11 декабря выпадет до трети от месячной нормы осадков, поэтому для моего заместителя по благоустройству Дмитрия Галиханова и глав районов выходные отменяю. Работы будет много: координация подрядчиков на местах, контроль за их работой, проверка выхода техники и ручников", – сообщил Алексей Демкин.
Для оперативного устранения последствий снегопада организовано круглосуточное дежурство на базе администраций районов. Для уборки проезжей части и тротуаров будет увеличено количество техники до 390 единиц, ручную уборку улиц будут проводить более 400 рабочих.
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