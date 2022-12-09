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В Перми подвели итоги больших национальных форумов
В рамках Всероссийского форума национального единства состоялся международный конкурс «Лидер народной дипломатии». Его участниками стали представители 12 стран мира. Пермяк Михаил Каменских презентовал работу, посвящённую истории советско-китайской дружбы. Рассказал, как жители поднебесной помогали в развитии Прикамья в середине прошлого века.
Михаил Каменских, председатель Пермского регионального отделения общества российско-китайской дружбы: "Люди, которые более старшего возраста, они помнят китайцев, которые здесь жили, строили нам ТЭЦ-6, здание Нефтеоргсинтеза, улицу Мира".
Гости из других стран презентовали свои доклады о достопримечательностях России и Пермского края.
Назиржон Абдуганиев, член жюри конкурса «Лидер народной дипломатии»: "Используя неограниченные возможности народной дипломатии, они покажут нашу многонациональную Россию только в позитивном ключе и в странах, откуда они приехали".
Всероссийский форум национального единства и Пермский открытый форум Дружбы народов проходят при поддержке департамента национальных отношений администрации губернатора Пермского края. Участие в них приняли тысячи человек.
За время проведения форумов прошли мастер-классы, круглые столы, конференции, конкурсы. Большие итоги подводят на церемонии закрытия.
В конкурсе «Лидер народной дипломатии» отметили лучшие работы, точно так же, как и в круглом столе по теме «Сохранение национальной идентичности в городской среде», и других мероприятиях.
Анастасия Субботина, начальник отдела национальных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края: "Добрососедство, которое объединяет наши народы, наши культуры, людей разных вероисповеданий, оно особенно ценно сегодня. Уважая друг друга, мы будем той сильной страной, которой, безусловно, мы сейчас гордимся".
Кроме того, на церемонии отметили лучшие творческие коллективы, которые соревновались в конкурсе «Живая нить».
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