Кампус мирового уровня. Каким будет студенческий город в Камской долине?

Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Об этом было заявлено сегодня на заседании Федерального Правительства, и губернатор Дмитрий Махонин первым сообщил об этом в своем Телеграм-канале. Студенческий город, макет которого удалось увидеть «Вестям», должен появиться в Перми в Камской долине. Суммарно его площадь составит 160 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тысяч мест, спортивный комплекс с бассейнами, учебно-лабораторный корпус, технопарк, а также конгресс-холл. Новое городское пространство будет доступно для всех жителей Пермского края. Построить все планируется за 4 года. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы получаем возможность строительства новой образовательной среды в Камской долине, как и планировали раньше, давая импульс развития этой территории. В Пермском крае огромная нехватка мест в общежитиях для студентов. Это сдерживающий фактор для того, чтобы в Пермский край приезжало всё больше-больше молодых людей и получало здесь высшее образование и связывало дальнейшую судьбу с Пермским краем. Поэтому 5 тысяч мест будет предусматривать этот кампус".Новый студенческий кампус будет иметь статус межвузовского. Таким образом, это будет место встреч, как студентов, так и научных идей всех высших учебных заведений Пермского края. В совете ректоров такую идею поддерживали изначально.Дмитрий Красильников, ректор ПГНИУ: "Этот проект даст ещё один импульс к формированию множественных связей между университетами Пермского края. Создание совместных сетевых программ, создание новых креативных пространств, где студенты различных вузов могут обмениваться друг с другом, создавать новые проекты".