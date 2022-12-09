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В Прикамье задержан курьер, работавший на телефонных мошенников
"В Перми от рук мошенников пострадали 5 человек. После турне по краевому центру он по указанию своих руководителей приехал в Березники и снял квартиру. Потом ему на мессенджер стали приходить адреса, по которым его ждали уже обработанные мошенниками жертвы. Мужчина успел забрать деньги с четырех адресов, после чего был задержан сыщиками с поличным. Курьер даже не успел получить свою первую зарплату", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейскими отдела МВД России по Березниковскому городскому округу и Управления МВД России по городу Перми проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление соучастников противоправных деяний. Правоохранители подозревают, что ещё не все потерпевшие заявили о совершенных преступлениях. Если вы пострадали от рук этого человека, обратитесь в ближайший отдел полиции.
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