В Прикамье задержан курьер, работавший на телефонных мошенников

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Березниковскому городскому округу задержан житель Перми 1999 года рождения. Злоумышленник — активное звено в цепочке преступников, наживающихся за счет доверчивых граждан в возрасте.Установлено, что в сети Интернет молодой человек получил предложение о работе. За 60 000 рублей в месяц ему было необходимо приезжать по указанным адресам, забирать вещи и деньги у пенсионеров. Операторы преступного кол-центра по телефону искали своих жертв. В основном ими становились пенсионеры 70-80 лет. Злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали, что близкий родственник попал в аварию. Чтобы избежать ответственности, предлагалось заплатить. Потерпевшие соглашались, собирали наличность. Далее сотрудники кол-центра сообщали адрес, по которому приезжал 23-летний фигурант. Курьер забирал деньги и с помощью банкоматов переводил их сначала на свою карточку, а затем на указанные кураторами счета."В Перми от рук мошенников пострадали 5 человек. После турне по краевому центру он по указанию своих руководителей приехал в Березники и снял квартиру. Потом ему на мессенджер стали приходить адреса, по которым его ждали уже обработанные мошенниками жертвы. Мужчина успел забрать деньги с четырех адресов, после чего был задержан сыщиками с поличным. Курьер даже не успел получить свою первую зарплату", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейскими отдела МВД России по Березниковскому городскому округу и Управления МВД России по городу Перми проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление соучастников противоправных деяний. Правоохранители подозревают, что ещё не все потерпевшие заявили о совершенных преступлениях. Если вы пострадали от рук этого человека, обратитесь в ближайший отдел полиции.