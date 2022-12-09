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"Коробка храбрости": Пермь присоединилась к благотворительной акции
Дмитрий Афанасьев, предприниматель: "Это благое дело, детям нужно делать подарки, нужно помогать. Чем мы окружаем детей сейчас, то мы и получим в будущем от них".
Это благотворительный проект «Коробка храбрости» в действии. Второй год он проходит по всей стране, и Пермь не исключение. Для воспитанников детских домов, ребят, находящихся на лечении в медицинских учреждениях собирают подарки.
Подарки любят все, особенно дети. Такие коробки с сюрпризами внутри как раз для юных пермяков. Каждый найдет себе что-нибудь по душе.
Точки сбора – школы, ТОСы, предприятия, которые находятся в округе краевого парламентария Ирека Хазиева. Принять участие могут все желающие: школьники, преподаватели, жители краевого центра, благодаря которым подарков набирается много.
Ирек Хазиев, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Это очень важно, так как это формирует у детей важные качества, милосердие, формирует активную жизненную позицию. В эти моменты, думаю, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок вырос хорошим, добрым, отзывчивым человеком".
Из мест сбора подарки направляются к адресатам. Например, из 83-й школы депутат вместе с коллегами приехал в детский пульмонологический санаторий «Светлана», где ребятишки со всего края поправляют здоровье.
Вера Злотникова, заведующая детским пульмонологическим санаторием «Светлана»: "Мы их завернем, упакуем и подарим перед Новым годом. Следующая смена новогодняя, а это, само собой, сюрпризы".
Активный отклик от жителей был и в прошлом году. Точно так же и сейчас, говорит депутат. Самое главное, что начало положено, и акция продолжится. Более того, рассказал Ирек Хазиев, есть новые идеи. Например, проводить ярмарки детских поделок, а вырученные средства направлять на благотворительность.
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