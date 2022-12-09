Правильно ухаживать за больными научат в "Школе ухода"

Министерство социального развития Пермского края запустило проект "Школа ухода". Её преподаватели - медработники в первую очередь - готовы совершенно бесплатно и любого желающего научить правильному уходу за больными.У профессионального врача все кажется просто. На практике уход за больным родственником, оказывается непростым делом, здесь важна каждая мелочь. В этом Юлия Дашева уже успела убедиться, дома ждет лежачий дедушка.Юлия Дашева: "Когда с этим сталкиваешься, не знаешь, как правильно пересадить человека, как правильно помыть голову лежачему, не таская его каждый раз в ванну, тем более, на это не у всех есть силы".Юлия - одна из первых учениц «школы ухода». Занятие ведут практикующие врачи и медсестры. Здесь научат, как правильно посадить больного, помыть голову, сменить подгузник, расскажут о новейших средствах ухода и гигиены.«Школа ухода» предусматривает три формата работы — групповые и индивидуальные занятия, возможен выход специалистов на дом, чтобы дать конкретные рекомендации по приспособлению жилища под нужды больного.Татьяна Макарова, главная медсестра Пермского геронтопсихиатрического центра: "Учим всему, чтобы человек, который лежит, получал то же качество жизни, когда он был мобильным".Немаловажную роль во время занятий играет психологическая подготовка. Уход за больными родственниками может быть длительным, отсюда и эмоциональное выгорание. У профессиональных психологов множество способов борьбы с этим. Дома, конечно, всего этого может и не быть, но направление, куда двигаться, уже понятно.«Школа ухода» стала возможна благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Ранее и губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что в регионе принимается комплекс мер по созданию условий и повышения качества и продолжительности жизни людей старшего поколения и людей с инвалидностью.Дмитрий Санников, заместитель министра социального развития Пермского края: "Если у вас рядом есть близкий родственник, за которым вы ухаживаете, который нуждается в помощи и уходе, можно обратится в территориальное управление по месту жительства и в ближайшем учреждении социального обслуживания мы открываем такие площадки".Все занятия в школе абсолютно бесплатны. И далеко ходить не придется. В каждом округе есть свои социальные учреждения. В Перми школа будет работать при Пермском геронтопсихиатрическом центре.