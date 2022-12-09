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Правильно ухаживать за больными научат в "Школе ухода"
Юлия - одна из первых учениц «школы ухода». Занятие ведут практикующие врачи и медсестры. Здесь научат, как правильно посадить больного, помыть голову, сменить подгузник, расскажут о новейших средствах ухода и гигиены.
«Школа ухода» предусматривает три формата работы — групповые и индивидуальные занятия, возможен выход специалистов на дом, чтобы дать конкретные рекомендации по приспособлению жилища под нужды больного.
Татьяна Макарова, главная медсестра Пермского геронтопсихиатрического центра: "Учим всему, чтобы человек, который лежит, получал то же качество жизни, когда он был мобильным".
Немаловажную роль во время занятий играет психологическая подготовка. Уход за больными родственниками может быть длительным, отсюда и эмоциональное выгорание. У профессиональных психологов множество способов борьбы с этим. Дома, конечно, всего этого может и не быть, но направление, куда двигаться, уже понятно.
«Школа ухода» стала возможна благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Ранее и губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что в регионе принимается комплекс мер по созданию условий и повышения качества и продолжительности жизни людей старшего поколения и людей с инвалидностью.
Дмитрий Санников, заместитель министра социального развития Пермского края: "Если у вас рядом есть близкий родственник, за которым вы ухаживаете, который нуждается в помощи и уходе, можно обратится в территориальное управление по месту жительства и в ближайшем учреждении социального обслуживания мы открываем такие площадки".
Все занятия в школе абсолютно бесплатны. И далеко ходить не придется. В каждом округе есть свои социальные учреждения. В Перми школа будет работать при Пермском геронтопсихиатрическом центре.
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