Губернатор Пермского края провел личный прием граждан

Губернатор Дмитрий Махонин провел личный прием граждан. Глава региона решил встречаться чаще с жителями региона, так как люди демонстрируют повышенный запрос на такой вид работы.То, что улица Грибоедова наконец-то освещена в темное время - событие для Оксаны Костицыной долгожданное. Фонарные столбы здесь установили летом, а вот свет не давали, ходить здесь попросту было опасно. Проблема решилась после письма на сайт губернатора.Оксана Костицына: "Было очень опасно, потому что не видно, очень темно. Месяца не прошло, я писала письмо 22 ноября. Вопрос решился, слава Богу".Оксана среди пришедших на личный прием к губернатору, но уже со словами благодарности за оперативное решение проблемы. Были и другие обращения по вопросам газификации, водо- и теплоснабжения.В личном приеме приняли участие пять человек. Часть из них очно, часто в режиме видеоконференцсвязи. География обширная, это не только столица Прикамья.К примеру, Надежда Соловьева обратилась с вопросом получения места в ясельную группу для дочки. Проблема в том, что приехала она из Березников, а в Перми прописки нет. На приеме ей предложили варианты садиков, где ребенка уже готовы принять и дали советы по развитию швейного бизнеса, который она запускает в краевой столице.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Если вы не против, я бы хотел предложить вам сходить в дом предпринимателя на Попова. Ваши контакты я коллегам дам, они с вами свяжутся. Потратить время точно лишним не будет, они подскажут, какие у нас меры поддержки существуют".Тут же на приеме, в зависимости от специфики вопросов, находятся представители различных министерств и узконаправленные специалисты. Им поручено все чаяния брать на контроль.Артём Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Это правильная конструкция. Такие встречи нужны, потому что хоть и вопросы местного значения, а большинство такие и были, тем не менее, мы их слышим, поднимаем на верхний уровень и пытаемся совместно найти все необходимые решения".Оксана Костицына сегодня в личном обращении подняла еще одну проблему - нечищеных тротуаров по Грибоедова. Надеется, что решение так же не заставит себя долго ждать.