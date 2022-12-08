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За сутки в Прикамье выявлено 227 случаев коронавируса
Наибольшее число зараженных помимо г. Перми выявлено в Пермском и Краснокамском округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 125 человек.
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