Жителей Прикамья бесплатно консультируют по вопросам процедуры банкротства

До марта 2023 года НКО Пермского края бесплатно консультируют граждан, которые больше не могут возвращать долги, и предоставляют им достоверную информацию о процедуре банкротства. Мероприятия проводятся благодаря проекту Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) «Развитие потенциала некоммерческих организаций для решения проблем закредитованности граждан, попавших в тяжелую финансовую ситуацию».При поддержке Фонда президентских грантов помимо Пермского края проект реализуется в пяти регионах России – Челябинской, Тверской, Пензенской, и Архангельской областях, а также в Краснодарском крае.Общество защиты прав потребителей Пермского края проводит консультации для закредитованных граждан, попавших в тяжелую финансовую ситуацию;Благотворительный фонд «Берегиня» – для семей с детьми-инвалидами из всех территорий Прикамья;АНО «Адель» (г. Чусовой, г. Лысьва) – помогают женщинам, освобождающимся из мест лишения свободы и гражданам со статусом БОМЖ;НКО Центр ГРАНИ – разным категориям.В организации можно обратиться с вопросами о процедуре банкротства физических лиц, о возможности ее прохождения для гражданина во внесудебном и судебном порядке, а также обсуждение алгоритма действий для начала банкротства и другие вопросы.Прием ведется по предварительной записи в рабочие дни.Связаться для назначения времени, даты и места приема можно по телефону или электронной почте: