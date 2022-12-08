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Жителей Прикамья бесплатно консультируют по вопросам процедуры банкротства
При поддержке Фонда президентских грантов помимо Пермского края проект реализуется в пяти регионах России – Челябинской, Тверской, Пензенской, и Архангельской областях, а также в Краснодарском крае.Общество защиты прав потребителей Пермского края проводит консультации для закредитованных граждан, попавших в тяжелую финансовую ситуацию;
Благотворительный фонд «Берегиня» – для семей с детьми-инвалидами из всех территорий Прикамья;
АНО «Адель» (г. Чусовой, г. Лысьва) – помогают женщинам, освобождающимся из мест лишения свободы и гражданам со статусом БОМЖ;
НКО Центр ГРАНИ – разным категориям.
В организации можно обратиться с вопросами о процедуре банкротства физических лиц, о возможности ее прохождения для гражданина во внесудебном и судебном порядке, а также обсуждение алгоритма действий для начала банкротства и другие вопросы.
Прием ведется по предварительной записи в рабочие дни.
Связаться для назначения времени, даты и места приема можно по телефону или электронной почте:
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