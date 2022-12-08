← За сутки в Прикамье выявлено 227 случаев коронавируса
В Перми упала люлька с рабочими. Один погиб
"Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Прикамье выявлено 227 случаев коронавируса
Жителей Прикамья бесплатно консультируют по вопросам процедуры банкротства
Победителями регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье» стали два пермских театра
В Чусовом пройдёт третий этап Кубка России по лыжным гонкам на призы Михаила Девятьярова
Вынесен приговор пермяку, который обманул 26 школ
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Выходные будут снежными. За три дня может выпасть треть месячной нормы осадков
Госавтоинспекция сообщила об отключении светофоров в Перми
В Перми полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков
В Перми прошел международный конкурс «Лидер народной дипломатии»
Добавить комментарий: