В Перми упала люлька с рабочими. Один погиб

В Перми возбуждено уголовное дело после гибели сотрудника предприятия на производстве. Накануне вечером вследствие нарушения правил безопасности при ведении строительных работ в Мотовилихинском районе, произошло падение люльки автогидроподъемника с находившимися в ней работниками. В результате происшествия один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован с полученными травмами в медицинское учреждение."Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.