Победителями регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье» стали два пермских театра

Сразу два пермских театра - театр «Туки-Луки» и театр танца "New vision" - стали победителями регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье» и отправятся теперь покорять публику на уровне округа. А это уже солидные премии и престиж, конечно.На сцене юные актёры не произносят ни единого слова. В пластическом спектакле играет детская труппа Пермского театра «Туки-Луки» Все эмоции передают с помощью танцев, действий и музыки.Свою работу ребята заявили на региональный отборочный этап фестиваля «Театральное Приволжье». По традиции он проходит в двух номинациях: детский и молодёжный спектакль. В этот раз со всего Пермского края попробовали свои силы в искусстве 97 творческих коллективов, это 1217 участников.Екатерина Баталина-Корнева, член жюри регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»: "Очень радует, что достаточно широкая палитра представлена. Это не только драматические спектакли, это и хореографические спектакли, это спектакли в экспериментальном направлении как перфоманс".Жюри оценивало работу актёров, режиссуру, костюмы и даже оформление сцены. Видео спектаклей участники отправляли онлайн. Здесь коллективы, которые были организованы при театрах и работали с опытными наставниками, другие создавали постановки в школах.Владимир Ефремов, исполнительный директор регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»: "Самое интересное в этой географии, что большая часть территорий, у которых нет профессиональных театров. Это Куеда, Красновишерск, Орда. То есть там, где профессиональных театров нет, но театральное движение там существует, развивается и присылает очень интересные спектакли".Фестиваль проходит с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.После регионального этапа состоится финал конкурса. Кстати в этот раз он впервые состоится в Перми. Предполагается, что местом проведения выберут Театр-Театр.Некоторые коллективы принимали участие не в первый раз. Молодые люди постоянно оттачивают свои навыки.Елена Старостина, председатель жюри фестиваля «Театральное Приволжье»: "Есть коллективы, где заметен рост и, мне кажется, что это результат и нашего фестиваля. У них появилась потребность повышать своё мастерство, потому что им хочется участвовать".Лучшими в Прикамье стали Пермский театр «Туки-Луки» в номинации «детский спектакль» и Театр танца "New vision", так же из Перми. Кстати, те, кто победят на окружном этапе, за первые места получат денежные призы от 150 до 250 тысяч рублей.