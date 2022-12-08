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Победителями регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье» стали два пермских театра
Свою работу ребята заявили на региональный отборочный этап фестиваля «Театральное Приволжье». По традиции он проходит в двух номинациях: детский и молодёжный спектакль. В этот раз со всего Пермского края попробовали свои силы в искусстве 97 творческих коллективов, это 1217 участников.
Екатерина Баталина-Корнева, член жюри регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»: "Очень радует, что достаточно широкая палитра представлена. Это не только драматические спектакли, это и хореографические спектакли, это спектакли в экспериментальном направлении как перфоманс".
Жюри оценивало работу актёров, режиссуру, костюмы и даже оформление сцены. Видео спектаклей участники отправляли онлайн. Здесь коллективы, которые были организованы при театрах и работали с опытными наставниками, другие создавали постановки в школах.
Владимир Ефремов, исполнительный директор регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»: "Самое интересное в этой географии, что большая часть территорий, у которых нет профессиональных театров. Это Куеда, Красновишерск, Орда. То есть там, где профессиональных театров нет, но театральное движение там существует, развивается и присылает очень интересные спектакли".
Фестиваль проходит с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
После регионального этапа состоится финал конкурса. Кстати в этот раз он впервые состоится в Перми. Предполагается, что местом проведения выберут Театр-Театр.
Некоторые коллективы принимали участие не в первый раз. Молодые люди постоянно оттачивают свои навыки.
Елена Старостина, председатель жюри фестиваля «Театральное Приволжье»: "Есть коллективы, где заметен рост и, мне кажется, что это результат и нашего фестиваля. У них появилась потребность повышать своё мастерство, потому что им хочется участвовать".
Лучшими в Прикамье стали Пермский театр «Туки-Луки» в номинации «детский спектакль» и Театр танца "New vision", так же из Перми. Кстати, те, кто победят на окружном этапе, за первые места получат денежные призы от 150 до 250 тысяч рублей.
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