← Вынесен приговор пермяку, который обманул 26 школ
Победителями регионального этапа конкурса «Театральное Приволжье» стали два пермских театра →
В Чусовом пройдёт третий этап Кубка России по лыжным гонкам на призы Михаила Девятьярова
Ведущие лыжники страны начали прибывать в Пермь, чтобы в грядущую субботу принять участие в III этапе Кубка России на приз заслуженного мастера спорта Михаила Девятьярова в Чусовом.
Татьяна Южакова, заместитель главы Чусовского городского округа по социальной политике: "Надеюсь, на родине олимпийского чемпиона Михаила Толгатовича Деветьярова вы зарядитесь. У нас в городе слияние трёх рек. И именно здесь место силы".
Речь о золоте персьюта, которое, лыжник завоевал в заключительный день мини-тура в Чусовом в 2018 году. В текущем кубковом первенстве, после двух этапов, спортсмен замыкает тройку призёров.
Артём Мальцев, МСМК, призёр чемпионата мира 2021 г: "Очень приятно, так настроение поднялось. Осталось чуть-чуть, добраться на автобусе, будем на месте, трассы готовы. Сегодня уже пойдём на тренировку".
В составе первой делегации, прибывшей рейсом «Новосибирск-Пермь», группа Юрия Бородавко. С воздушного корабля на лыжню готовы выйти, в том числе, лидеры кубкового зачёта Денис Спицов и Наталья Непряева.
Юрий Бородавко, тренер сборной России по лыжным гонкам: "Идёт набор спортивной формы, за счёт стартов мы будем набирать. Я в первый раз буду в Чусовом. И посмотреть в дальнейшем возможность использования пермской земли уже для тренировок".
Соревновательная программа рассчитана на три дня - с 10 по 13 декабря. Все гонки пройдут на подготовленных трассах базы «Металлург». И в общем-то, могли бы не состояться из-за отсутствия в Прикамье снега.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Если бы мы в прошлом году с коллегами из Чусового не сделали одно важное мероприятие: в рамках программы «Пермский край на лыжи» по улучшению материальной базы лыжных биатлонных комплексов мы установили систему искусственного оснежения на базе «Металлург» города Чусовой. Что позволяет нам сегодня вне зависимости от погодных условий проводить мероприятия самого высокого уровня".
Прикамцы смогут увидеть в деле чемпионов, а также поддержать своих. Пермский край представит целый пул лыжников: Мария Истомина, Андрей Кузнецов, Диана Антонова, Антон Шварев, Антон Безматерных, и конечно, Савелий Коростелев, который в новом сезоне является лидером спринтерских гонок.
На втором этапе в Хакассии из-за морозов организаторы отложили женскую гонку на 10 километров. В эту субботу в Чусовом обещают, что столбик термометра не опустится ниже 12 градусов. Самая, что ни на есть лыжная погода, а это значит, что спортивный праздник состоится.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вынесен приговор пермяку, который обманул 26 школ
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Выходные будут снежными. За три дня может выпасть треть месячной нормы осадков
Госавтоинспекция сообщила об отключении светофоров в Перми
В Перми полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков
В Перми прошел международный конкурс «Лидер народной дипломатии»
Губернатор Прикамья встретился с юными героями
В Перми снесли старинный дом на улице Пермской
Теперь на ул. Крупской. В Перми охотники за металлом продолжают воровать заборы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2022
Добавить комментарий: