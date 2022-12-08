В Чусовом пройдёт третий этап Кубка России по лыжным гонкам на призы Михаила Девятьярова

В Чусовом в субботу стартует третий этап Кубка России по лыжным гонкам на призы Михаила Девятьярова. Здесь можно будет своими глазами увидеть и поболеть за звезд Пекинской Олимпиады, в том числе и за пермячку Татьяну Истомину.На радушный приём пермяков Артём Мальцев отвечает широкой улыбкой. Членов сборной России, победителей и призеров Олимпийских игр по лыжным гонкам в аэропорту Большое Савино встречают плюшками и хоровой величальной песней.Ведущие лыжники страны начали прибывать в Пермь, чтобы в грядущую субботу принять участие в III этапе Кубка России на приз заслуженного мастера спорта Михаила Девятьярова в Чусовом.Татьяна Южакова, заместитель главы Чусовского городского округа по социальной политике: "Надеюсь, на родине олимпийского чемпиона Михаила Толгатовича Деветьярова вы зарядитесь. У нас в городе слияние трёх рек. И именно здесь место силы".Речь о золоте персьюта, которое, лыжник завоевал в заключительный день мини-тура в Чусовом в 2018 году. В текущем кубковом первенстве, после двух этапов, спортсмен замыкает тройку призёров.Артём Мальцев, МСМК, призёр чемпионата мира 2021 г: "Очень приятно, так настроение поднялось. Осталось чуть-чуть, добраться на автобусе, будем на месте, трассы готовы. Сегодня уже пойдём на тренировку".В составе первой делегации, прибывшей рейсом «Новосибирск-Пермь», группа Юрия Бородавко. С воздушного корабля на лыжню готовы выйти, в том числе, лидеры кубкового зачёта Денис Спицов и Наталья Непряева.Юрий Бородавко, тренер сборной России по лыжным гонкам: "Идёт набор спортивной формы, за счёт стартов мы будем набирать. Я в первый раз буду в Чусовом. И посмотреть в дальнейшем возможность использования пермской земли уже для тренировок".Соревновательная программа рассчитана на три дня - с 10 по 13 декабря. Все гонки пройдут на подготовленных трассах базы «Металлург». И в общем-то, могли бы не состояться из-за отсутствия в Прикамье снега.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Если бы мы в прошлом году с коллегами из Чусового не сделали одно важное мероприятие: в рамках программы «Пермский край на лыжи» по улучшению материальной базы лыжных биатлонных комплексов мы установили систему искусственного оснежения на базе «Металлург» города Чусовой. Что позволяет нам сегодня вне зависимости от погодных условий проводить мероприятия самого высокого уровня".Прикамцы смогут увидеть в деле чемпионов, а также поддержать своих. Пермский край представит целый пул лыжников: Мария Истомина, Андрей Кузнецов, Диана Антонова, Антон Шварев, Антон Безматерных, и конечно, Савелий Коростелев, который в новом сезоне является лидером спринтерских гонок.На втором этапе в Хакассии из-за морозов организаторы отложили женскую гонку на 10 километров. В эту субботу в Чусовом обещают, что столбик термометра не опустится ниже 12 градусов. Самая, что ни на есть лыжная погода, а это значит, что спортивный праздник состоится.