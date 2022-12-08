Вынесен приговор пермяку, который обманул 26 школ

Кировский районный суд г. Перми вынес приговор руководителю общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в мошенничестве.Установлено, что виновный с мая 2018 года по февраль 2020 года, зарегистрировав на свое имя коммерческую организацию, похитил у образовательных учреждений региона свыше 1,3 млн рублей."Злоумышленник направлял в образовательные учреждения Пермского края письма с коммерческими предложениями о продаже мебели, инвентаря, а также иного оборудования, необходимого в образовательном процессе. Получив согласие, он изготавливал контрактную документацию, где обязательным условием являлась полная оплата за поставленный товар. При этом мужчина заранее знал, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Таким образом мужчина смог заключить обманным путем договоров с 26 школами. Поступившими на его банковские счета денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению.Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также с учетом ранее вынесенных решений по искам образовательных учреждений, рассмотренных Арбитражным судом Пермского края, взыскал частично причиненный преступлением ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.