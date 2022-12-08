← В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
В Чусовом пройдёт третий этап Кубка России по лыжным гонкам на призы Михаила Девятьярова →
Вынесен приговор пермяку, который обманул 26 школ
Установлено, что виновный с мая 2018 года по февраль 2020 года, зарегистрировав на свое имя коммерческую организацию, похитил у образовательных учреждений региона свыше 1,3 млн рублей.
"Злоумышленник направлял в образовательные учреждения Пермского края письма с коммерческими предложениями о продаже мебели, инвентаря, а также иного оборудования, необходимого в образовательном процессе. Получив согласие, он изготавливал контрактную документацию, где обязательным условием являлась полная оплата за поставленный товар. При этом мужчина заранее знал, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Таким образом мужчина смог заключить обманным путем договоров с 26 школами. Поступившими на его банковские счета денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению.
Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также с учетом ранее вынесенных решений по искам образовательных учреждений, рассмотренных Арбитражным судом Пермского края, взыскал частично причиненный преступлением ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Выходные будут снежными. За три дня может выпасть треть месячной нормы осадков
Госавтоинспекция сообщила об отключении светофоров в Перми
В Перми полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков
В Перми прошел международный конкурс «Лидер народной дипломатии»
Губернатор Прикамья встретился с юными героями
В Перми снесли старинный дом на улице Пермской
Теперь на ул. Крупской. В Перми охотники за металлом продолжают воровать заборы
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2022
Пермяки смогут наблюдать затмение Марса Луной
Добавить комментарий: