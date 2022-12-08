Сегодня в 17:24 в небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию. В это время уже должно стемнеть и для невооруженного глаза орбитальный объект будет выглядеть как яркая звезда, движущаяся по небосклону. Если смотреть в телескоп, то можно будет разглядеть и детали станции. В следующий раз МКС над Пермью появится в это же время в субботу 10 декабря.