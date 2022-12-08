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Выходные будут снежными. За три дня может выпасть треть месячной нормы осадков
"Снега будет очень много, особенно по северу. В Перми снег будет умеренный, по югу снега будет мало. В воскресенье зона осадков расширится, их интенсивность увеличится, сильные снегопады возможны даже в Перми. Интенсивные осадки будут захватывать территорию Пермского края и до понедельника. За эти три дня, возможно, выпадет треть месячной нормы осадков для декабря", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.
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