Выходные будут снежными. За три дня может выпасть треть месячной нормы осадков

Отправляясь в выходные за город, не забудьте с собой лопату. А лучше вообще оставайтесь дома. Довольно сильный снегопад пообещали синоптики."Снега будет очень много, особенно по северу. В Перми снег будет умеренный, по югу снега будет мало. В воскресенье зона осадков расширится, их интенсивность увеличится, сильные снегопады возможны даже в Перми. Интенсивные осадки будут захватывать территорию Пермского края и до понедельника. За эти три дня, возможно, выпадет треть месячной нормы осадков для декабря", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.