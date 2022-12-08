В Перми прошел международный конкурс «Лидер народной дипломатии»

В Перми прошел второй день Всероссийского форума национального единства, который проходит на одной площадке с Пермским форумом Дружбы народов. Главное событие среды - международный конкурс «Лидер народной дипломатии». Его участниками стали представители 14 стран мира. В том числе были гости из Европы. Каждый из них увезет на Родину увлекательный рассказ о достопримечательностях России. Пермяк Михаил Каменских подготовил работу, посвящённую пермским страницам советско-китайской дружбы середины 20 века. Это о том, как представители поднебесной помогали строить ТЭЦ-6 в Перми, завод Нефтеоргсинтез и даже улицу Мира.Михаил Каменских, председатель Пермского регионального отделения общества российско-китайской дружбы: "Сейчас правительство Китая ежегодно выделяет каждому пенсионеру 2 500 долларов для поездки за рубеж. И там до пандемии шла серьезная конкуренция, куда поедет китаец - в Японию, Францию ещё куда-то. И если мы предложим интересные, связанные с их детством места, это пенсионеры потому что, туристически это будет очень привлекательно".