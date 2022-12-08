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В Перми полицейские задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Установлено, что гражданин ранее 8 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот запрещенных веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину неподалеку от его дома. В ходе личного досмотра полицейские изъяли из рюкзака подозреваемого изоленту, лопатку и сверток с 1 кг запрещенных веществ.
"Впоследствии оперативники провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого обнаружили еще около 4,5 кг наркотиков и психотропных веществ. Среди изъятого – амфетамин, N-метилэфедрон, так называемые «спайсы», гашиш и каннабис. Мужчина дал признательные показания", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленник взят под стражу. Расследование продолжается. Гражданину грозит пожизненное лишение свободы.
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