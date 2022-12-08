Губернатор Прикамья встретился с юными героями

Глава региона Дмитрий Махонин встретился с юными пермяками, отличившимися при спасении людей. Их так и называли во время встречи - юные герои. Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества.Счастье не за горами, а где-то недалеко от реки. Это Александр Русинов уяснил точно, когда этим летом на сплаве по Обве спас человека. Рядом было много людей, но в воду бросился именно он. С тех пор не разу не пожалел об этом.Александр Русинов: "Я поступил бы точно так же, ведь любой нормальный человек сделал бы такой же поступок. Если кто-то просит о помощи, я не смогу пройти мимо".На официальном приеме у губернатора сегодня только герои. Кто-то вытащил человека из реки, кто-то на пожаре спас целую семью. При этом не стоит делать скидку на возраст. Самому младшему здесь всего 14 лет.У настоящих поступков нет определенной географической привязки. На этот раз отличились жители Очера, Карагая, Кудымкара. Но в список этот потенциально может войти любой населенный пункт.Награждение приурочили к официальному празднику - Дню Героев Отечества. Так что за столом сегодня также обладатели реальных орденов и медалей, готовые многое рассказать подрастающему поколению.Сергей Яшкин, Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Вы вспомните, как воспитывали мое поколение, на подвигах пионеров-героев. Детям хочу пожелать - пусть берут пример с нас".Примеры героизма можно искать в истории Великой Отечественной войны, можно смотреть на современных героев. И сегодняшние подростки уже доказали, что стали достойными продолжателями этих традиций.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно не находится в стороне, очень важно, когда ты видишь, что человек попадает в беду, проявить свой характер и сохранить жизнь, здоровье. Хотел бы, чтобы этот день запомнился для вас. Всегда важно, чтобы награда находила своего героя, это не пустые слова, это определенная мотивация на дальнейшие подвиги".А вечером на праздничном концерте в Органном зале за проявленный героизм ребят наградили благодарственными письмами губернатора Пермского края.