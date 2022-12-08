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Губернатор Прикамья встретился с юными героями
Александр Русинов: "Я поступил бы точно так же, ведь любой нормальный человек сделал бы такой же поступок. Если кто-то просит о помощи, я не смогу пройти мимо".
На официальном приеме у губернатора сегодня только герои. Кто-то вытащил человека из реки, кто-то на пожаре спас целую семью. При этом не стоит делать скидку на возраст. Самому младшему здесь всего 14 лет.
У настоящих поступков нет определенной географической привязки. На этот раз отличились жители Очера, Карагая, Кудымкара. Но в список этот потенциально может войти любой населенный пункт.
Награждение приурочили к официальному празднику - Дню Героев Отечества. Так что за столом сегодня также обладатели реальных орденов и медалей, готовые многое рассказать подрастающему поколению.
Сергей Яшкин, Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Вы вспомните, как воспитывали мое поколение, на подвигах пионеров-героев. Детям хочу пожелать - пусть берут пример с нас".
Примеры героизма можно искать в истории Великой Отечественной войны, можно смотреть на современных героев. И сегодняшние подростки уже доказали, что стали достойными продолжателями этих традиций.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно не находится в стороне, очень важно, когда ты видишь, что человек попадает в беду, проявить свой характер и сохранить жизнь, здоровье. Хотел бы, чтобы этот день запомнился для вас. Всегда важно, чтобы награда находила своего героя, это не пустые слова, это определенная мотивация на дальнейшие подвиги".
А вечером на праздничном концерте в Органном зале за проявленный героизм ребят наградили благодарственными письмами губернатора Пермского края.
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