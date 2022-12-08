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В Перми снесли старинный дом на улице Пермской
Образовавшуюся груду строительного мусора коммунальщики обещают вывезти до конца декабря. Снесенный дом уже восемь лет являлся аварийным. Жители покинули его, как только представилась возможность. После них здание использовали для своих нужд представители молодежных субкультур или бездомные. Пришлось в итоге даже ставить забор.Диана Боголепова, директор МКУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми": "Пермская, 58 – один из самых старых домов, которые мы сносили в этом году, он был построен в 1917 году. В 2014 году его признали аварийным, далее он был включен в программу расселения. Было расселено 46 человек, как собственники, так и наниматели жилых помещений. Собственники при расселении получили денежную компенсацию за изымаемое жилье. Наниматели получили равнозначное жилое помещение".
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