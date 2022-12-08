Теперь на ул. Крупской. В Перми охотники за металлом продолжают воровать заборы

В пермской Мотовилихе новый факт хищения дорожных ограждений. На этот раз преступники позарились на решетки бульварной части улицы Крупской. С начала года это уже четвертый случай подобных краж. А поймали пока только одну группу.Воруют внаглую и ничего не боятся, жалуется Дмитрий Шадрин, видя, что осталось от ограждения на аллее по улице Крупской. Поначалу мужчина подумал, что старые решётки просто меняют на новые. Но вскоре стало ясно, что добрые намерения здесь ни при чем.Дмитрий Шадрин: "Стал замечать, что ограждения начали пропадать. Думал, может быть поменяют, потому что они не все у нас очень красивые и целые тут. Но потом их стало пропадать всё больше. И стали возникать вопросы".О том, что ограждения спилены, наглядно показывает ситуация в соседнем квартале. Здесь забор полностью на месте. Остаётся надеяться, что прослужит он здесь ещё долгие годы.Когда начали орудовать преступники — уже никто не вспомнит. Но, судя по всему, свое черное дело они еще не закончили.В администрации Мотовилихинского района «Вестям» письменно подтвердили, что никаких работ по замене ограждения не проводится. Факт кражи также зафиксирован.Администрация Мотовилихинского района Перми: «По данному факту направлено обращение в полицию. В этом году ограждение восстановлено не будет, возможность его восстановления будет рассмотрена в следующем году».Кража ограждений в Мотовилихе в этом году, можно сказать, поставлена на поток. На Северной дамбе уже дважды снимали чугунные решётки — весной и осенью. В конце ноября инцидент произошёл уже на Мотовилихинском пруду. Тогда ещё пострадали и железные столбы.Сергей Сюзев: "Я думаю, что это всё-таки люди более-менее с каким-то определённым криминальным опытом работали, не дилетанты".Пока удалось поймать только воров, орудовавших прошлой весной на Северной дамбе. Нашли и пункт приема, куда они сбывали решетки. Но судя по всему, неотвратимость наказания этот случай не подтвердил. Черные охотники за металлом орудуют в Перми без всякого страха.