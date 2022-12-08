Теперь на ул. Крупской. В Перми охотники за металлом продолжают воровать заборы
Дмитрий Шадрин: "Стал замечать, что ограждения начали пропадать. Думал, может быть поменяют, потому что они не все у нас очень красивые и целые тут. Но потом их стало пропадать всё больше. И стали возникать вопросы".
О том, что ограждения спилены, наглядно показывает ситуация в соседнем квартале. Здесь забор полностью на месте. Остаётся надеяться, что прослужит он здесь ещё долгие годы.
Когда начали орудовать преступники — уже никто не вспомнит. Но, судя по всему, свое черное дело они еще не закончили.
В администрации Мотовилихинского района «Вестям» письменно подтвердили, что никаких работ по замене ограждения не проводится. Факт кражи также зафиксирован.
Администрация Мотовилихинского района Перми: «По данному факту направлено обращение в полицию. В этом году ограждение восстановлено не будет, возможность его восстановления будет рассмотрена в следующем году».
Кража ограждений в Мотовилихе в этом году, можно сказать, поставлена на поток. На Северной дамбе уже дважды снимали чугунные решётки — весной и осенью. В конце ноября инцидент произошёл уже на Мотовилихинском пруду. Тогда ещё пострадали и железные столбы.
Сергей Сюзев: "Я думаю, что это всё-таки люди более-менее с каким-то определённым криминальным опытом работали, не дилетанты".
Пока удалось поймать только воров, орудовавших прошлой весной на Северной дамбе. Нашли и пункт приема, куда они сбывали решетки. Но судя по всему, неотвратимость наказания этот случай не подтвердил. Черные охотники за металлом орудуют в Перми без всякого страха.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2022
Пермяки смогут наблюдать затмение Марса Луной
В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»
На заседании краевого правительства обсудили итоги ПИПФ-22 и подготовку к Новому году
За 10 лет специалистами МФЦ Пермского края принято свыше 23 миллионов обращений жителей
Губернаторская елка впервые после пандемии пройдет в очном формате
В Перми подведены итоги благоустройства придомовых территорий
В Перми состоялась встреча с легендарным конструктором Михаилом Соколовским
На севере края в течение дня прогнозируется гололедица
В Пермь приедут ведущие лыжники России
Добавить комментарий: