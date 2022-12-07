«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.12.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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30.11.2022 в 14:44
30.11.2022 в 13:38
30.11.2022 в 09:34
18.11.2022 в 12:30
27.09.2022 в 09:44
07.12.2022 в 16:20
06.12.2022 в 11:25
18.11.2022 в 14:20
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.12.2022
Пермяки смогут наблюдать затмение Марса Луной
Следующим летом в Перми пройдет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации
В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»
На заседании краевого правительства обсудили итоги ПИПФ-22 и подготовку к Новому году
За 10 лет специалистами МФЦ Пермского края принято свыше 23 миллионов обращений жителей
Губернаторская елка впервые после пандемии пройдет в очном формате
Пермякам предлагают позаботиться о птицах в городе зимой
В Перми подведены итоги благоустройства придомовых территорий
Пермские ученые проводят испытания уникального ушного протеза
В Перми состоялась встреча с легендарным конструктором Михаилом Соколовским
На севере края в течение дня прогнозируется гололедица
В Пермь приедут ведущие лыжники России
Окружная экономия. Единственный в Кудымкаре светофор установили на окраине города
В Перми стартовал сезон дворовой хоккейной лиги
В Перми собралась многонациональная Россия
Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал школьные стройки
В Пермь прибыла новая партия автобусов
Спортивное Прикамье. В 2023 году в крае по региональной программе планируется построить четыре стадиона
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.12.2022
Пермский период Великого Князя Михаила Романова
В Кудымкаре состоялось долгожданное открытие детской поликлиники
В Соликамске будут судить водителя, сбившего семью
В Красновишерске по территории детсада гуляла рысь
МХК "Молот" проведёт 6 матчей в рамках большой домашней серии
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяки смогут наблюдать затмение Марса Луной
В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»
На заседании краевого правительства обсудили итоги ПИПФ-22 и подготовку к Новому году
За 10 лет специалистами МФЦ Пермского края принято свыше 23 миллионов обращений жителей
Губернаторская елка впервые после пандемии пройдет в очном формате
В Перми подведены итоги благоустройства придомовых территорий
В Перми состоялась встреча с легендарным конструктором Михаилом Соколовским
На севере края в течение дня прогнозируется гололедица
В Пермь приедут ведущие лыжники России
Окружная экономия. Единственный в Кудымкаре светофор установили на окраине города
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