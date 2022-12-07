Пермяки смогут наблюдать затмение Марса Луной
Полная Луна затмит Марс в момент его противостояния - так астрономы называют время, когда сблизившиеся Земля и Марс выстраиваются в одну линию с Солнцем, при этом Марс и Солнце (наша планета находится посередине) противостоят друг другу. Все три явления произойдут утром, практически в одно время - с 7:00 до 9:00 по московскому времени.
Как рассказали в Пермском планетарии, Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Марса - максимальными за двухлетний период, что сделает условия для наблюдений максимально благоприятными.
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