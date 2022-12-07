В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»

В Перми в 15-й раз наградили лауреатов премии «Преодоление». Эта премия ежегодно вручается людям с ограниченными возможностями здоровья за успехи в спорте, культуре, образовании, бизнесе и других отраслях. В этом году на соискание премии поступило 24 заявки.С 2020 года премия «Преодоление» вручается в пяти номинациях: «Художественное творчество, культура и искусство», «Медицина, образование, наука», «Общественная деятельность», «Спортивные достижения», «Техническое творчество, промышленность и предпринимательство», а также в номинации «Чувствую сердцем» для людей, не имеющих инвалидности, но внесших значимый вклад в защиту прав и интересов инвалидов. Размер премии составляет 50 тысяч рублей в каждой номинации.В этом году лауреатом премии в номинации «Художественное творчество, культура и искусство» стал Василий Тарасов, победителем в номинации «Медицина, образование, наука» признан Александр Шурыгин, в номинации «Общественная деятельность» победу одержала Надежда Романова, премию в номинации «Спортивные достижения» получил Олег Пономарёв, награда в номинации «Техническое творчество, промышленность и предпринимательство» присуждена Михаилу Топильскому. В специальной номинации «Чувствую сердцем» за активное участие в создании комфортной инклюзивной среды был награждён Александр Ивонин, стоявший у истоков создания ансамбля танцев на колясках «Гротеск».